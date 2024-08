Chiavari: “Guasto al depuratore di Quinto: un segnale di allarme”

Da Davide Grillo, presidente di “Impegno Comune”

Oggi il depuratore di Quinto ha subito un grave guasto, causando lo sversamento di liquami in mare e mettendo in luce le gravi carenze di sicurezza e affidabilità di tali impianti. Come Presidente di Impegno Comune e membro del Comitato chiavarese “No al depuratore in colmata”, ritengo necessario evidenziare i rischi che comporta la scelta di costruire un nuovo depuratore a Chiavari collocato in Colmata, fronte mare.

Se un incidente simile dovesse verificarsi a Chiavari, le conseguenze per la nostra città sarebbero disastrose. L’economia legata al turismo estivo ne risentirebbe gravemente, causando una catastrofe economica. È fondamentale che la comunità comprenda la portata del rischio che stiamo correndo.

