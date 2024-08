Incendio a Massa, Comune: “Situazione tornata alla normalità, nessun rischio per la salute”

“Nessun rischio per la salute” è quanto ha ribadito nel primo pomeriggio il Comune di Massa in merito all’incendio che nella serata di ieri ha riguardato una ditta di via Dorsale. La densa colonna di fumo nero alzatasi nel cielo ha creato non poca apprensione anche nella nostra provincia costringendo anche i sindaci a invitare gli abitanti a chiudere le finestre a scopo cautelativo. Con il passare delle ore, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, la situazione è poi tornata alla normalità e ad emergenza conclusa oggi l’ente apuano ha spiegato: “I rifiuti bruciati nell’incendio erano prodotti dalla ditta e ammassati nel piazzale esterno. Nell’incendio non sono stati coinvolti i capannoni, né le materie prime. La segnalazione è pervenuta intorno alle 19, i Vigili del Fuoco, insieme alle Forze dell’Ordine, sono prontamente intervenuti con imponente spiegamento di mezzi e personale a smassare e spegnere completamente il materiale che aveva preso fuoco. Sono state di seguito attivate le procedure CCS e COC. L’incendio è durato per un tempo limitato ed i prodotti della combustione si sono diluiti nell’aria: si sono innalzati per effetto del calore sviluppato dall’incendio e sono stati sospinti dalla leggera brezza presente, dapprima verso Massa e poi verso la foce del Magra. È bruciato un quantitativo limitato di rifiuti tipico di queste attività: imballaggi, taniche e barattoli che avevano contenuto vetroresine, solventi e vernici, materiali ferrosi, legno, parti di vetroresina”. Il Comune aggiunge inoltre: “ARPAT ritiene che la disposizione precauzionale comunicata dalla Prefettura di chiudere le finestre ed evitare di circolare nelle aree limitrofe si sia esaurita in quanto non ci sono evidenze di alterazioni della qualità dell’aria e la situazione osservabile nell’immediatezza dell’incendio è tornata alla normalità. L’Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione zona apuane dell’ Azienda USL Toscana Nord Ovest conferma che non sussistono rischi sanitari per la popolazione”.

