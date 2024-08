La Croce rossa distribuisce creme solari gratuite ai bagnanti, prosegue la campagna per la prevenzione delle malattie della pelle

Capita spesso di trascorrere una giornata al mare, dimenticarsi la crema protettiva e tornare a casa con una scottatura o un’ustione solare, sottovalutando le conseguenze per la salute della propria pelle. Per questo la Croce Rossa della Spezia ha deciso di “andare in soccorso” dei bagnanti senza protezione solare. Già a partire dall’ultimo weekend i Giovani CRI sono saliti in barca, hanno raggiunto le imbarcazioni all’ancora al largo della Palmaria e hanno distribuito gratuitamente le creme solari a chi ne era sprovvisto.

L’iniziativa, che verrà riproposta sabato prossimo, rientra in una campagna di sensibilizzazione sulla protezione della pelle di Nivea Sun e Croce Rossa Italiana, giunta quest’anno alla sesta edizione, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle persone e prevenire i danni causati dall’esposizione al sole; a giugno in Passeggiata Morin la CRI spezzina aveva già organizzato uno screening dermatologico gratuito nel suo ambulatorio mobile per la prevenzione del melanoma.

L’articolo “Nell’ospedale di Sarzana locali non climatizzati, disagi per i malati” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com