Quello che sta portando avanti il direttore sportivo Pietro Accardi è un piccolo capolavoro. Come noto, la Sampdoria non si è approcciata al mercato con casse piene di soldi da spendere. Bisognava lavorare col bilancino, sforbiciando prima di inserire. Eppure, l’ex ds dell’Empoli ha portato alla corte di Andrea Pirlo due attaccanti top per la Serie B. Dopo Massimo Coda (17 goal l’anno scorso) ora c’è anche l’ufficialità di Gennaro Tutino, 20 goal con la maglia del Cosenza.

