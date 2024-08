Lavagna: 118 e pronto soccorso, giornata infernale; decine di stati febbrili

Siamo ormai ad agosto con un Tigullio strapieno di turisti. Con temperature superiori alla norma che spingono spesso a comportamenti imprudenti, come immergersi, sudati, in mezzo ad una corrente d’aria o in ambienti eccessivamente refrigerati. Le conseguenze sono un superlavoro per la macchina del 118 e per il pronto soccorso di Lavagna. In poche ore si sono registrati 12 interventi per traumi dovuti ad incidenti o cadute; tra questi un ragazzo di 15 anni ferito al cranio durante un bagno di fronte a via Avenaggi a Rapallo e trasportato al Gaslini in codice giallo dalla Croce Bianca. Poi le emergenze mediche. Cinque le crisi cardiocircolatorie, sette quelle respiratorie, tredici le neurologiche, dieci le gastroenterologiche e tre le psichiatriche tra cui il tentato suicidio di una donna di 62 anni. Ma soprattutto a chiedere aiuto sono persone con stati febbrili allarmanti che vengono inviate al pronto soccorso per verificare col tampone se si tratta di covid, infiammazioni alle vie urinarie, broncopolmoniti. E siamo solo alle 19. L’invito è quello alla prudenza e a fronteggiare il caldo senza esporsi al rischio di cervicali, labirintiti, polmoniti; fare molta attenzione anche alla freschezza dei cibi, ad esempio evitando di lasciare la spesa nell’auto esposta al sole.

» leggi tutto su www.levantenews.it