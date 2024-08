“Sono settimane che ricevo segnalazioni e nei prossimi giorni mi recherò personalmente a verificare puntualmente quanto i cittadini lamentano. Ma l’ultima di pochi giorni fa mi ha fatto davvero capire quale sia la sensibilità di questa amministrazione verso le fasce più deboli”. Così Beatrice Casini, capogruppo del Partito Democratico di Sarzana che ha depositato un’interpellanza in merito alle condizioni microclimatiche dell’ospedale San Bartolomeo. “Parliamo – aggiunge – di malati oncologici che si recano al primo piano del nosocomio sarzanese dove ci sono due stanze per ricevere le cure. Ebbene, si trovano catapultati nel terzo mondo, dove gli investimenti per la sanità e i bilanci milionari di Asl5 sono solo un miraggio: i locali non sono infatti climatizzati e oltre a dover affrontare a denti stretti la malattia, sono costretti a sopportare temperature che in un ospedale non sono accettabili. Non in Italia, non in un paese civilizzato”.

“Con la mia interrogazione – prosegue – ho chiesto al Sindaco di relazionare quali misure ASL 5 stia mettendo in atto per rispondere con tempestività (se così si può dire) ed efficacia per risolvere queste problematiche. Attendo una risposta e soprattutto un interessamento immediato che metta in atto qualsivoglia misura per assicurare a chi si reca in ospedale, non per piacere, ma per curare le più disparate patologie, almeno un minimo di benessere microclimatico. Per ricevere le cure con un minimo di serenità”. (immagine di archivio)

L’articolo “Nell’ospedale di Sarzana locali non climatizzati, disagi per i malati” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com