Pallanuoto: altri due rinforzi per il Lerici Sport

Momento fulgido dello sport lericino. Non c’è infatti soltanto il Lerici Football Club, nel calcio, a imperversare nella propria campagna di rafforzamento estivo.

Nella pallanuoto difatti ecco che prosegue sulla stessa falsariga il Lerici Sport in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B maschile.

Colpo doppio appunto dei “Coccodrilli”, dopo già diversi rinforzi recenti, con l’ingaggio dell’estremo difensore Leonardo Cavo (che poi è un ritorno) e dell’attaccante Mattia Barile ex-Chiavari.

Cavo, già a Lerici in passato, proviene dal Marina di Carrara…nel suo curriculum pure Sportiva Nervi, Metanopoli Milano e Promogest Quartu S. Elena, presso Cagliari.

Inoltre, in gioventù, il portiere è stato medaglia d’oro con l’ Under 18 italiana al Campionato del Mondo a Perth in Australia; campione d’Italia Under 20 col Nervi. Sostituirà Francesco Di Donna il quale, dopo quattro anni, saluta.

Barrile da parte sua è stato a Chiavari dal 2011 al 2018 e a Marina di Carrara dove è stato importante ai fini della salita dalla Serie B alla A2.

Nel frattempo altra piacevole nuova dal capitano rossoblu, Riccardo Virdis, che per la prima volta ha appena preso parte alla CoppaByron…la storica attraversata del Golfo dei Poeti da Portovenere a Lerici.

