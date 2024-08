Pallavolo spezzina in lutto, Christian Del Treppo è morto a 53 anni a Buenos Aires

Tutta la Nuova Pallavolo San Giovanni Trading Logistic piange il ricordo di Christian “Nato” Del Treppo, indimenticato giocatore italo-argentino prematuramente scomparso nella sua Argentina. Un male se lo è portato via in pochi mesi lasciando nello sconforto tutta la sua famiglia e segnatamente anche il cognato Gustavo “Willy” Signori, anche lui indimenticato giocatore spezzino.

Christian Del Treppo detto “Nato” (nasone) era un centrale argentino naturalizzato italiano del 1971. Ha giocato alla Spezia nel 1992/93 in B1 acquistato dal Belluno Volley del presidente Maurizio Paniz con cui aveva vinto il campionato di B1 salendo in A2. Ha fatto parte delle nazionali juniores e seniores argentine. In patria ha giocato tra le altre squadre anche nel River Plate, nel Rosario, nel Boca Junior e nell’Independiente.

