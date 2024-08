Paura al parco del Peralto: donna aggredita e rapinata mentre fa una passeggiata

Genova. Una donna di 35 anni è stata aggredita e rapinata mercoledì sera mentre camminava nella zona del parco del Peralto, sulle alture del Righi. E c’è adesso grande preoccupazione per chi frequenta l’area, soprattutto in estate e in orario serale, in cerca di un po’ di frescura.

La richiesta di aiuto al 112 è arrivata poco dopo le 20 di mercoledì. La donna ha riferito ai poliziotti delle volanti, che l’hanno raggiunta sul posto, di essere stata aggredita da dietro, spinta e gettata a terra da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa dal braccio, intimandole di “non reagire” per “evitare il peggio”.

