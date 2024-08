Pd Savona: “Urgente mettere pannelli fonoassorbenti nei tratti autostradali che passano in città”

Savona. “Da anni, ormai, alcuni tratti dell’autostrada che attraversano l’abitato della nostra città sono privi di pannelli fonoassorbenti. Pannelli che oltre a svolgere il ruolo per cui sono progettati sono utili anche per la sicurezza, come barriera nel caso cadessero oggetti (o mozziconi) sia dalle auto verso l’abitato sia nella direzione opposta, visto il periodo estivo nei pressi dell’autostrada ci sono zone dove l’erba secca presenta un pericolo particolare”. Lo dichiara Simone Anselmo, Segretario dell’Unione Comunale di Savona del Partito Democratico.

“Quattro anni fa era stato detto che i pannelli mancanti, rimossi ritenuti non idonei, sarebbero stati sostituiti con altri nuovi: da allora non è accaduto nulla.L’amministrazione di Savona ha più volte sollecitato la società ad intervenire e nelle proprie competenze ha agito per limitare i pericoli”.

