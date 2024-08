Polisportiva del Finale, il pallavolista Francesco Testa in missione con il CSI in Camerun per educare alla vita attraverso lo sport

Finale Ligure. Francesco Testa, classe 2003, è oggi in partenza per il Camerun insieme ad altri volontari del Centro Sportivo Italiano e così, il volontariato sportivo internazionale torna in Africa, al fine di raggiungere con lo sport le periferie del mondo e portare palloni e sorrisi nei luoghi più sperduti e inarrivabili della Terra.

Francesco, nasce come atleta all’interno della Sezione Pallavolo della Polisportiva del Finale: entra nel Volley Team Finale all’età di 8 anni ed iniziando la sua formazione sportiva con la “Palla rilanciata”. Nel tempo cresce agonisticamente nel vivaio della nostra Sezione, raggiungendo ottimi livelli nel ruolo di Centrale. Selezionato quindi nelle rappresentative regionali ha disputato due Campionati Italiani (Under 14 e Under 16), per poi gareggiare anche come portacolori del Colombo Volley di Genova e nella Serie C del Volley Finale fino al 2022. Successivamente a seguito del suo trasferimento per gli studi universitari, ha continuato la sua carriera pallavolistica sempre in Serie C, a Bologna.

