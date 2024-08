Polo Marconi, sì degli studenti a un corso su porto e logistica. Ma chiedono altri spazi, più promozione e il completamento dei percorsi di studio già presenti

Completare il percorso di studi di Diritto ed economia delle imprese con un corso magistrale e magari lanciar un master nel settore nautico, promuovere maggiormente le attività del Polo Marconi e pensare a un ulteriore ampliamento delle strutture, soprattutto se si dovesse andare verso l’istituzione di un corso di laurea legato a portualità e logistica, contro il quale non c’è nessuna preclusione.

E’ questa la posizione dei rappresentanti degli studenti del polo universitario spezzino emersa nel corso della seduta di ieri della commissione consiliare che il giorno prima aveva ascoltato il parere della comunità portuale rispetto all’ipotesi di lanciare un percorso accademico volto a formare professionisti e manager per il porto della Spezia, oggi costretto a fare a rivolgersi al di fuori dei confini provinciali per svolgere servizi di fondamentale importanza per il mantenimento dell’operatività tanto duramente conquistata e riconquistata.

A rappresentare i giovani colleghi al tavolo presieduto da Oscar Teja c’erano Davide Vergassola per la triennale di Ingegneria meccanica, Matteo Manzotti per Diritto ed economia delle imprese, Matteo Villa per la laurea magistrale in Yacht design e, in collegamento da remoto, Sara Murgia e Marco Serra, entrambi per la triennale di Ingegneri nautica.

“Sono favorevole alla proposta di un corso legato all’ambito portuale e logistico, che potrebbe attrarre verso il nostro polo studenti anche dall’Alta Toscana, ma il problema – ha dichiarato Vergassola – è dove poter sistemare ulteriori corsi, visto che già oggi le strutture sono piene. Servirebbero nuove aule e bisognerebbe considerare anche la questione della mensa in caso di aumento delle iscrizioni. Inoltre bisognerebbe tenere conto anche del problema dei parcheggi nella zona del campus, che peraltro sono a pagamento. E in questo senso potrebbe essere utile ragionare su un abbonamento annuale per gli studenti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com