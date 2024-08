Pontinvrea è “Città inclusiva dov’è nata la mototerapia”: via libera unanime del consiglio comunale

Pontinvrea. L’ultimo consiglio comunale di Pontinvrea ha visto l’unanimità dei consiglieri sulla proposta del sindaco Matteo Camiciottoli di nominare la ridente cittadina dell’entroterra savonese “Pontinvrea città dell’inclusione dov’è nata la mototerapia”.

“Questa iniziativa, – ha spiegato il primo cittadino, – è senza ombra di dubbio un riconoscimento ed un ringraziamento a Vanni Oddera per aver fatto nascere a Pontinvrea la mototerapia. Ma è una grande assunzione di responsabilità per l’amministrazione Comunale di continuare a creare le condizioni per cui la vita possa essere vissuta da tutti nel modo più inclusivo e dignitoso possibile”.

» leggi tutto su www.ivg.it