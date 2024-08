Presentato l’Espresso Riviera: collegherà Milano, la Liguria e il cuore della Costa Azzurra

Liguria. Si è svolta ieri, alla presenza dell’amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, e dell’amministrazione delegato di Trenitalia France, Marco Caposciutti, la conferenza stampa di presentazione dell’Espresso Riviera.

Un’iniziativa organizzata in territorio francese, insieme alla Camera di Commercio italiana a Nizza, con l’intenzione di valorizzare a pieno il legame tra le due realtà del Polo Passeggeri del Gruppo FS e la Francia. Il servizio internazionale è stato reso possibile grazie alla disponibilità di SNCF Reseau, gestore dell’infrastruttura francese e alla collaborazione in ottica di Polo Passeggeri tra FS Treni Turistici Italiani e Trenitalia France, la società di Trenitalia che opera in Francia. Questo servizio è un importante passo avanti verso un turismo ferroviario capace di integrare i territori e offrire un servizio diverso grazie alla carrozza ristorante e il vagone bagagliaio dove potranno essere custoditi i bagagli ingombranti o l’attrezzatura sportiva.

» leggi tutto su www.ivg.it