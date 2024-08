Sestri: l’assessore regionale Sartori incontra il Civ “I Caruggi”

Dall’ufficio stampa dell’assessore regionale Augusto Sartori

L’assessore regionale al Lavoro e al Turismo Augusto Sartori si è recato quest’oggi a Sestri Levante dove ha incontrato rappresentanti del locale Civ “I Carruggi”, tra cui la presidente Djamila Selvy Lahmar e Marilena Burzoni, ai quali ha illustrato il Patto del lavoro nel Commercio e nell’Artigianato recentemente approvato dalla Giunta regionale su proposta dello stesso assessore.

Finanziato con le risorse del fondo sociale europeo per un totale di 5 milioni di euro, il Patto per il lavoro nel Commercio e nell’Artigianato, prosegue le iniziative volute da Regione Liguria per sostenere l’occupazione e in particolare si muove sulla scia del Patto per il lavoro nel Turismo giunto alla sua settima edizione.

Questo nuovo accordo mira a promuovere l’occupazione nei settori del commercio e dell’artigianato, sostenendo in particolare le piccole e medie imprese che sono il cuore pulsante del tessuto economico regionale.

“Quello di oggi è stato un incontro interessante durante il quale abbiamo anche analizzato l’andamento del commercio e del turismo a Sestri Levante: ci siamo proposti di incontrarci nuovamente ad ottobre per fare un bilancio della stagione estiva”, ha dichiarato Sartori al termine dell’incontro.

