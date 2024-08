Trasporto pubblico, il Pd: “Come pensano Peracchini e Casati di affrontare il momento della ripresa della scuola?”

“Capiamo la grande difficoltà nel giustificare il disastro in cui Casati e Peracchini hanno cacciato il TPL e la crisi in cui hanno messo ATC.

Avendo avuto in eredità dal centrosinistra servizio pubblico e società sane, pensiamo fosse veramente difficile fare peggio di quello che abbiamo sotto gli occhi.

Nonostante ciò l’amministrazione continua a schivare responsabilità che sono tutte sue.

Oggi gli spezzini, per la prima volta nella storia della città, recandosi alla fermata dell’autobus, apprendono che vi sono dei tagli sulla linea. E così devono stravolgere la loro giornata.

Questo è il fatto grave, mai accaduto. È quindi inutile che Casati si cimenti sul calcolo delle percentuali dei tagli o sul numero di turni non coperti.

I tagli ci sono. Prima di Casati Assessore non c’erano e tutti le corse erano garantite regolarmente.

La si smetta quindi di rimbalzare le responsabilità su altri. Gli spezzini hanno due interlocutori sul servizio di trasporto pubblico: il Comune della Spezia ed ATC. Sono quindi il Sindaco, l’Assessore e gli amministratori della società i responsabili della qualità di un servizio che oggi si ritrova al lumicino a causa di problemi – come la gara del subaffidamento – che il PD denunciava da mesi ed anni. Ma non sia mai che l’amministrazione dia ascolto ad altri o riconosca di aver sbagliato.

Fa inoltre sorridere la dichiarazione secondo cui si sono investiti sul TPL 1,2 milioni di euro in più, rispetto al passato. La si dice quando si ha ancora in mano la forbice con cui si sono tagliati 500 mila euro annui!

Anche sul tema delle navette occorre un chiarimento definitivo. Rimetterle non è giusto, è sacrosanto, visto che c’erano anche prima di Casati. Peccato che lo stesso poi le abbia tolte – ed ecco l’errore.

Ci interesserebbe poi capire come opererà il servizio.

Noi pretendiamo per la città una linea diretta che dal parcheggio di interscambio porti al centro, e viceversa, senza ulteriori fermate. Casati può confermare che sarà così? Perché se ha in mente cose diverse, allora non potrà chiamarlo “servizio navetta”.

Di tutto questo ed altro – ad esempio di come si abbia intenzione di affrontare settembre, quando riprenderanno le scuole – chiameremo a rispondere Peracchini e Casati nel Consiglio Comunale Straordinario che abbiamo richiesto e che dovrà svolgersi nei prossimi giorni”.

Marco Raffaelli

Martina Giannetti

Andrea Frau

Andrea Montefiori

Dino Falugiani

Piera Sommovigo

Viviana Cattani

