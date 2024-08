A Palazzo Nervi la seconda esposizione militare di Luca Moretti che inserisce la Penitenziaria

Savona. Sarà aperta dal 26 al 29 agosto (con orario 14-17) a Palazzo Nervi la seconda esposizione militare del carcarese Luca Moretti, eccellenza stilistica e culturale nonché ideatore e direttore artistico delle prime rassegne a tema in Liguria in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Dopo il grande successo dello scorso anno a Carcare, con la rivisitazione stilistica e storiaca di divise, bottoni, alamari e quant’altro di Carabinieri e Guardia di Finanza, ora la mostra si sposta nella sede della Provincia di Savona e si arricchisce di ulteriori dettagli, come testimonia l’incontro a Cairo Montenotte con la Scuola di formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.

“La struttura unita alla sua lunga storia rappresentativa, guidata oggi dal Generale di Brigata Giuseppe Zito, è un vero fiore all’occhiello, dove si formano specificatamente con autorevolezza e professionalità migliaia di agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria che vengono preparati ad un alto senso del dovere e di legalità – spiega Moretti – Per tale motivo, essendo la mia un’etica basata sulla responsabilità e per dimostrare la vicinanza di stima e affetto al Corpo stesso, ho deciso di inserirlo nella prossima esposizione attraverso un percorso attuale di mostreggiatura, alamari, cimeli e vestiario distintivo, mantenendo rigore e autenticità”.

» leggi tutto su www.ivg.it