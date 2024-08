Ammodernamento Panigaglia, muscolai al ministero: “Con dragaggi danni a produzione e immagine”

Ci sono anche quelle firmate dalla Cooperativa Mitilicoltori Associati tra le osservazioni sul progetto di adeguamento e ammodernamento del terminale Gnl di Panigaglia. Si legge nell’osservazione inviata da Santa Teresa al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: “La scrivente Cooperativa raggruppa la totalità degli allevatori di molluschi nel Golfo della Spezia, i quali allevano mitili e ostriche dalla seconda metà dell’Ottocento. Con la presente si esprime contrarietà e allarme per le operazioni di dragaggio previste dal progetto, sia per quantità di sedime interessato che per modalità. Nello specifico si rappresenta che la risospensione dei fanghi oggetto di dragaggio andrà ad impattare sui molluschi presenti, causando un grave danno sia in termini di produzione che di immagine”.

