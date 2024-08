Anche alla Spezia venezuelani in piazza contro i brogli alle elezioni presidenziali

Arriva fino alla Spezia l’onda delle proteste che stanno attraversando il Venezuela da domenica scorsa, quando gli oppositori del governo di Nicolas Maduro sono scesi in piazza per denunciare presunti brogli elettorali che avrebbero confermato il socialista Nicolas Maduro nelle recenti elezioni presidenziali. La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che ha sostenuto il candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, ha chiamato tutti venezuelani a scendere in piazza sabato 3 agosto 2024 e a non cedere alla repressione che, nel paese sudamericano, ha portato a decine di morti e arresti di massa.

“Il mondo vedrà la forza e la determinazione di una società decisa a vivere in libertà”, ha detto con un appello sui social. E anche alla Spezia tra la piccola comunità venezuelana, meno di cento persone in tutta la provincia, i sostenitori di Machado hanno stabilito un punto di ritrovo. Sarà Piazza Garibaldi, con appuntamento dalle 15.30 alle 18.30: “Per la libertà del Venezuela e il rifiuto dei brogli elettorali, portate le vostre bandiere in piazza!”, scrivono gli organizzatori.

