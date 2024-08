Camogli: assegno da 900 euro, l’associazione Maruzza ringrazia l’Anpi

Dall’Associazione Maruzza

La sezione ANPI di Recco e Camogli “Ruby Bonfiglioli” ha donato all’Associazione Maruzza Regione Liguria ODV un contributo di 900 euro, a seguito della serata del 24 luglio scorso, quando è stata organizzata con il contributo determinante della Società Bocciofila “Corzetto” la “pastasciutta antifascista”, a ricordo di quella che il 25 luglio 1943 la famiglia Cervi offrì agli abitanti di Campegine per celebrare la caduta di Mussolini. Durante la serata è stato proiettato il docufilm sulle ultime ore di vita di Enrico Berlinguer e sulla commozione che il suo decesso provocò in tutto il paese.

Ma quale la connessione tra le due realtà apparentemente così distanti? La resistenza, operata

ottant’anni fa dagli antifascisti contro nemici in carne ed ossa, e vissuta oggi, nel senso della

resilienza, da parte delle famiglie dell’associazione, contro nemici subdoli, come l’indifferenza di

tantissimi nei confronti dei più fragili, l’isolamento sociale, il mancato interessamento delle Istituzioni.

La Presidente dell’Associazione Maruzza, Maria Teresa Castelli, ha illustrato ai numerosi presenti le iniziative dell’Associazione a sostegno dei progetti del Guscio dei bimbi, l’hospice pediatrico dell’Istituto Gaslini, nonché quelli a favore delle famiglie con bambini e adolescenti malati inguaribili e dai bisogni assistenziali complessi. “Non dimentichiamo – afferma Castelli – che molto spesso i genitori di questi ragazzi, per poterli seguire adeguatamente e con continuità, devono operare scelte drastiche riguardanti la vita lavorativa e sociale, con pesanti ricadute dal punto di vista economico e un isolamento sempre crescente, rispetto ad amicizie e relazioni preesistenti. I progetti dell’Associazione offrono alle famiglie un supporto in termini di sollievo nella cura dei bambini e dei ragazzi malati e permettono di stabilire nuove relazioni con chi è nella stessa condizione, come accaduto nella recente breve vacanza svoltasi a Belpiano, nell’entroterra di Chiavari. Anche per i mesi futuri abbiamo in animo di realizzare giornate per le famiglie a Genova, con la possibilità sia per i pazienti che per le famiglie di svolgere attività di musicoterapia, pet therapy, arteterapia, e, per le mamme, pilates terapeutico. La generosissima donazione della sezione ANPI ci permetterà di sostenere i costi di una di queste giornate, offrendo la partecipazione a titolo praticamente gratuito alle famiglie partecipanti”.

Come è stato spiegato durante la serata, inguaribilità non significa affatto incurabilità, anzi: è possibile curare, nel senso anche di prendersi cura, dei pazienti, da parte di una rete, costituita dai medici, dagli infermieri, dalle famiglie, dai docenti delle scuole, dai volontari e da tutti coloro che organizzano e/o partecipano ad eventi di questo tipo. Questo permette di aggiungere qualità e, per quanto possibile, benessere, alla vita dei malati e delle famiglie che li assistono.

“Valori come la condivisione, l’attenzione ai più fragili, l’inclusione – ha concluso la Presidente – sono bsicuramente il tratto comune tra le due realtà associative. Ringraziamo di cuore l’ANPI Recco-Camogli e tutti coloro che ci permettono di sostenere i progetti, attraverso questa importante donazione, e ringraziamo anche chi condivide questo nostro percorso, idealmente e concretamente”.

