Chiavari: “Depuratore di Quinto? Peggio quanto avviene a Lavagna”

“Grillo dimostra ancora una volta di far parte di quel gruppo di persone dedite al sospetto, allo sciacallaggio e alla cattiva informazione. Quanto avvenuto al depuratore di Quinto, ovvero la rottura di una tubazione, quindi un guasto straordinario, equivale a ciò che accade ogni giorno a Lavagna, dove circa 20 mila persone scaricano la propria fogna non trattata in mare. L’unica differenza è la collocazione della condotta di dispersione che, nel caso di Lavagna, partendo dalla foce dell’Entella verso il mare aperto, è posizionata più in profondità e non si vede l’uscita diretta del liquame” risponde così Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari.

Grillo parla senza sapere o facendo finta di non essere a conoscenza dell’inquinamento del nostro mare. Motivo per cui la Corte Europea ha condannato l’Italia a pagare milioni di euro di sanzioni finché non si costruisce un depuratore, ma di questo si dimentica. A prescindere dalla scelta fatta da Levaggi di collocare nel 2017 il depuratore di vallata a Chiavari per 11 comuni, anziché portare avanti il progetto di Preli per 3 comuni da me sempre sostenuto, è evidente che deve essere realizzato un impianto per risolvere tale problematica – prosegue Segalerba – Vedere, o meglio rivedere, per credere il video che avevamo diffuso a maggio dell’anno scorso su dove e come scarica in mare il depuratore di Lavagna e Cogorno. Lo sciacallaggio politico così come distribuire fake news non è certo un buon servizio alla nostra città e tradisce solo il livore e il rancore di chi non è riuscito a farsi eleggere in consiglio comunale”.

