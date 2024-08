A due settimane dall’inaugurazione, Groove in Calata Paita è già diventato un punto di ritrovo davvero molto amato. Meta fissa per moltissimi, di mattina, pomeriggio e sera, per degustare le tante specialità offerte dagli operatori delle ‘casette’, sorseggiare un cocktail o semplicemente bere un caffè guardando il mare.

Tutti i giorni, lo spazio in riva al mare, sta catturando sempre più l’attenzione e l’interesse di spezzini e turisti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com