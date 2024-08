Prima serata della Soffitta nella Strada a Sarzana parzialmente al buio a causa del guasto che sta riguardando la centralina Enel nei pressi della rampa che porta alla Fortezza Firmafede. Niente a che vedere con il rogo che proprio due anni fa, ad inizio agosto, aveva interessato la stessa cabina causando disagi ingenti. Il guasto odierno, verificatosi in serata, sta però lasciando al buio circa 330 utenze – come conferma il sito di E-Distribuzione – fra piazza Calandrini e piazza Garibaldi con evidenti ripercussioni sia per residenti che per le attività. I tecnici sono già al lavoro (sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco) e nel giro di qualche ora dovrebbero ripristinare la corrente. Intanto da Palazzo Roderio filtra non poca irritazione per il disservizio che sta colpendo la città nel primo venerdì di agosto.

L’articolo Guasto nella centralina della Cittadella, oltre 300 utenze di Sarzana senza corrente proviene da Città della Spezia.

