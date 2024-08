Lettere/ “Recco: il bidone dei medicinali scaduti diventa un rischio”

A firma Maurizio Lampunio

Le foto allegate si commentano da sole, è evidente la maleducazione di chi ha preso il contenitore dei medicinali scaduti, sito a Recco in piazza Nicoloso, per un normale cestino di rifiuti. Ciò non toglie che, oltre ad una pessima cartolina, ci troviamo anche di fronte ad un serio

rischio per chi, animali, bambini od altri, entrasse in possesso ed ingerisse le medicine scadute, facilmente accessibili dal portellino di conferimento, o cadute a terra-

Penso sarebbe opportuno sostituire l’attuale contenitore con uno con possibilità di conferimento ridotta, a misura di blister o poco più, e senza possibilità di accedere al contenuto interno, o che quest’ultimo possa riversarsi all’esterno.

