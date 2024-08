Genova. Una lavoratrice Amiu di 57 anni in servizio in Via San Vincenzo a Genova ha avuto un colpo di calore e un conseguente calo di pressione mentre era al volante di un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Contestualmente ha centrato una vetrina coinvolgendo due passanti.

Attualmente la lavoratrice e le passanti sono state prese in carico dalla pubblica assistenza.

