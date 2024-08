Metropolitana, nuovo slittamento per l’arrivo a Martinez: fine lavori possibile nel 2027

Genova. Slittano ancora i tempi per il prolungamento della metropolitana a Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso. Nello studio di pre-fattibilità redatto da Rina e Metropolitana Milanese per la “rivisitazione” del progetto definitivo, approvato a luglio dalla giunta, viene spiegato che il “punto zero” è il completamento dei lavori di ampliamento dell’impalcato di via Archimede e che, a partire da quella data, “la durata complessiva dei lavori risulta essere pari a due anni“. In altre parole sfuma l’obiettivo di attivare la nuova stazione alla fine del 2025: a conti fatti il cantiere potrebbe concludersi nel 2027, tenendo conto che le operazioni di adeguamento del fornice devono ancora iniziare.

L’aggiornamento del progetto si è reso necessario per evitare l’interferenza coi binari al servizio delle officine ferroviarie di piazza Giusti che non saranno dismesse prima della seconda metà del 2026. Per questo, come avevamo anticipato negli scorsi mesi, la stazione di piazza Martinez dovrà essere arretrata di 95 metri rispetto alla configurazione originaria, risultando quindi all’altezza di via Giacometti. In questo modo il prolungamento della metropolitana sarà indipendente dai tempi di Trenitalia e dalla disponibilità delle aree.

