Parcheggi a Bocca di Magra, Comune sospende gestione della società e riorganizza la viabilità

Dal 5 agosto al 1 settembre a Bocca di Magra sarà in vigore una soluzione provvisoria della viabilità pensata dall’Amministrazione per “garantire su aree pubbliche parcheggi liberi e riservati ai titolari di pass”. “Questo – si legge in una nota – in considerazione del grave disagio arrecato agli utenti e delle ripercussioni negativa che l’assurda situazione delle aree di sosta sta avendo sulle attività”. In proposito il sindaco Galazzo spiega: “In ordine alla situazione di grave disagio per gli utenti venutasi a creare nei parcheggi di Bocca di Magra, pur consapevoli del fatto che si tratti di questioni giuridiche complesse, sono doverose alcune precisazioni. Le aree su cui si trovano i parcheggi pubblici sono di proprietà di Marinella spa in liquidazione. Da quando ci siamo insediati nell’ottobre del 2021 abbiamo manifestato la volontà a tutti i liquidatori che si sono succeduti di acquisire le aree e per questo abbiamo atteso a lungo vanamente la perizia commissionata dalla Marinella che avrebbe dovuto contenere una stima dei due parcheggi. Dopo le varie liti interne alla Marinella che hanno portato all’avvicendarsi di più liquidatori, improvvisamente Marinella ha deciso di gestire direttamente i parcheggi rendendoli a pagamento. Ne è nato un contenzioso con l’Amministrazione che ci ha visto soccombere. A quel punto abbiamo avviato la procedura di acquisizione sanante per mezzo della quale il Comune, dopo aver fatto una stima dei beni, ha messo a disposizione la somma stabilita dalla perizia, ma Marinella ha deciso di impugnare sia la delibera che la perizia di stima con due diversi procedimenti attualmente in corso: uno al Tar Liguria, che ha nel frattempo disposto la sospensione della procedura di acquisizione sanante, e uno presso la Corte d’Appello di Genova per il valore della perizia. A seguito della sospensiva concessa dal Tar, la società Ims ha iniziato a svolgere l’attività di parcheggio senza titolo e il 15 giugno scorso il Comune ha, con ordinanza del responsabile del suap (sportello unico attività produttive), inibito alla società l’attività di gestione. In pendenza del ricorso al Consiglio di Stato sono state portate avanti trattative con la Marinella che si era dichiarata disponibile a cedere al Comune 90 stalli a fronte della rinuncia da parte del Comune ad impugnare la sospensiva concessa dal Tar davanti al Consiglio di Stato. Le trattative non hanno avuto esito positivo e quindi si è tenuta una prima udienza davanti al Consiglio di Stato a cui non ha presenziato Marinella, che ha deciso di non costituirsi in giudizio, ma a cui invece ha presenziato la società che è intervenuta volontariamente nel procedimento contro l’istanza del Comune di revoca della sospensiva concessa dal Tar Liguria. Risulterebbe infatti che Marinella avrebbe stipulato a maggio una scrittura privata con la società per la gestione dei parcheggi. Dinnanzi al Consiglio di Stato il legale di questa produceva una lettera firmata dalla legale rappresentante della stessa e dai liquidatori di Marinella con cui si dichiarava la disponibilità a mettere a disposizione del Comune 90 stalli (senza precisare se gratuitamente o a pagamento) e chiedendo un rinvio per trovare un accordo, rinvio a cui il legale del Comune non si è opposto. Le trattative – spiega ancora Galazzo – non sono andate a buon fine perché le condizioni poste da Marinella non erano, secondo i legali del Comune, sostenibili dal punto di vista giuridico. Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato il 24 luglio, è stata posizionata una catena che impediva l’accesso ad un varco del parcheggio di Piazza XX settembre e affissi cartelli riportanti la dicitura “vietato parcheggiare come da ordinanza dirigenziale Comune Ameglia n. 3/2024″. Il giorno successivo veniva emessa l’Ordinanza Sindacale n. 8 con la quale veniva ordinato a Marinella e IMS di astenersi con effetto immediato dall’apporre ostacoli o impedimenti che inibiscono o ostacolino la libera fruibilità dei due parcheggi. Il 26 luglio è stata riaperta l’attività di parcheggio con gestione del servizio direttamente e fiscalmente imputabile a IMS a cui precedentemente era stata inibita l’attività. In considerazione del fatto che sugli scontrini emessi dalla società era stampato lo stemma del Comune senza alcuna autorizzazione il Sindaco ha diffidato proprietario e gestore a rimuovere lo stemma del Comune con riserva di agire in ogni sede per la tutela della propria immagine. Ieri il Comune ha comunicato nuovamente a Marinella e alla società il divieto di prosecuzione dell’attività”.

L’articolo Parcheggi a Bocca di Magra, Comune sospende gestione della società e riorganizza la viabilità proviene da Città della Spezia.

