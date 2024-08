Progetto Panigaglia, Legambiente: “Ministero pretenda Via”. Posidonia: “Nei documenti palesi contraddizioni”

Ieri Legambiente La Spezia ha recapitato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica una serie di osservazioni al progetto di Gnl Italia per il terminal di Panigaglia. “Progetto che Gnl Italia definisce eufemisticamente di «ammodernamento e adeguamento». In realtà si tratta di un vero e proprio ampliamento produttivo, per certi versi simile al progetto presentato, sempre da Gnl Italia, nel 2007 e sul quale la Regione Liguria negò l’intesa con il governo, facendolo di fatto decadere – si legge in una nota dell’associazione ambientalista -. Il ‘nuovo’ progetto prevede un ampliamento della capacità di rigassificazione del terminal da 2,5 miliardi di metri cubi a 4,7, l’arrivo di navi metaniere molto più grandi (anche se Gnl Italia dice che saranno numericamente minori), il rifacimento degli approdi del terminale per consentire, appunto, questi attracchi, la realizzazione di un dragaggio dei fondali antistanti il terminal fino a 1.900.000 m3 (!) di prelievo di sedimenti, con la loro collocazione sia nei fondali stessi, lontano dal terminal, sia in ipotetiche vasche di colmata per i nuovi attracchi”.

“Legambiente è contro questo progetto – proseguono dall’associazione – così come fu contro al progetto del 2007 e ci auguriamo che gli enti locali (Comune di Porto Venere ma soprattutto Regione Liguria) replichino l’atteggiamento tenuto a quel tempo e che quindi anche su questo progetto venga negata l’intesa con il governo. Le motivazioni sono chiare: in un momento storico in cui le energie da fonte fossile vengono messe al bando, e la stessa Unione Europea prevede per il 2030 l’abbattimento delle emissioni climalteranti fino al raggiungimento, nel 2050, della

neutralità climatica, favorire progetti come questo significa prendere una direzione anacronistica. Oltretutto non è vero che questo progetto sia strategico per il sistema paese: se analizziamo gli andamenti dei consumi di gas anche nell’ultimo anno, quindi successivo alla crisi energetica dettata dalla guerra in Ucraina, vediamo come i consumi siano calati anche oltre il 10%! Gli stessi dati dimostrano che l’Italia è paese esportatore di gas (!) e che gli ampliamenti quindi rappresentano in primis una strategia commerciale di Snam (sulla pelle della comunità spezzina). Infatti, per quello che attiene la sicurezza in un golfo attraversato da navi e natanti di qualsiasi tipo (militari, commerciali, vaporetti, naviglio privato), pensare di portarvi natanti di 140.000 m3 aumenta esponenzialmente il rischio; oltretutto in un impianto che, essendo a rischio di incidente rilevante, non sarebbe più ammissibile come collocazione nel caso lo si realizzasse al momento odierno”.

