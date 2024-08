Dall’ufficio stampa di Rapallo Comedy Night

Prende il via ad agosto la seconda edizione del Rapallo Comedy Night, nella meravigliosa cornice del Parco di Villa Tigullio. Una rassegna che porterà in scena spettacoli per tutta la famiglia, non solo comici ma anche di teatro e story telling, con alcuni tra i più popolari attori e star del web del momento.

