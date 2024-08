Da Francesco Angiolani

Domani, 3 agosto, sarò a disposizione dei cittadini in due momenti differenti della giornata:

– dalle 10 alle 12 presso la sede del Partito Democratico in Via dell’Arca

– dalle 18 alle 20 in piazza Garibaldi presso il banchetto organizzato da Alleanza Verdi-Sinistra.

In entrambi gli appuntamenti si raccoglieranno le firme per dire No all’autonomia differenziata e per confrontarci sui problemi di Rapallo.

*********

» leggi tutto su www.levantenews.it