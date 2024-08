Savona, il presidente Alberto Cirio in Provincia: “Piemonte retroporto naturale del sistema portuale ligure”

Provincia. Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, su invito del Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, nel pomeriggio di ieri, 1 agosto 2024, ha incontrato personalmente Gerardo Ghiliotto, Presidente dell’Unione Utenti del Porto di Savona-Vado, Giorgio Blanco, Presidente dei Terminalisti Portuali, Diego Vernazza, Presidente della Sezione Territoriale di Vado Ligure dell’Unione Industriali, Caterina Sambin, Presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Fabrizio Conni, Referente dei Servizi Tecnici Portuali e Cristoforo Canavese, ex Presidente dell’Autorità Portuale di Savona, ed oggi membro e Referente per Savona del Comitato Portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

“La continuità territoriale e la condivisione di molteplici obiettivi di sviluppo economico, che da sempre legano il territorio savonese alla Regione Piemonte, sono solo le basi di una strategia condivisa che voglia puntare a competere significativamente in Europa e nel mondo – si legge in una nota della Provincia -. Questa macroarea, attraversata da diversi corridoi e reti Ten-T, vanta già grandi numeri nella logistica internazionale e punta al consolidamento della collaborazione interregionale tra istituzioni, operatori e portatori di interesse nelle svariate sfaccettature delle tematiche coinvolte: sviluppo e manutenzione della rete infrastrutturale autostradale e stradale, grandi opere, monitoraggio di interventi, cantieri e servizi per il sistema dell’autotrasporto, concorrenza e competitività, digitalizzazione e logistica “green” per la sostenibilità ed efficienza della supply chain, riducendo al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.Strumento chiave di coesione del territorio, nel movimento ed interscambio delle merci, il dialogo sulla logistica tra Piemonte e Provincia di Savona non può prescindere dal mondo della portualità e dal rafforzamento della partnership con e tra i principali attori locali del settore”.

