Toti: “Non ho intascato un euro per me, sono più povero di prima. Rigassificatore? Va fatto”

Liguria. “Non ho intascato un euro per me stesso. Posso orgogliosamente dire di essere assai più povero di 9 anni fa quando dirigevo telegiornali del gruppo Mediaset con stipendi e benefit ben più corposi di quelli pure ottimi di presidente di Regione”. In una lunghissima conferenza stampa all’NH Hotel l’ex presidente ligure Giovanni Toti racconta la sua verità sull‘inchiesta che lo vede coinvolto, sollecita il Parlamento a intervenire sulle leggi (soprattutto sulla custodia cautelare per le cariche elettive) e conferma che non si ricandiderà nemmeno come consigliere. Ma, al termine di un incontro con gli esponenti della Lista Toti, rivendica la guida dell’anima civica che ha trainato il centrodestra e non si fa da parte: “Se sarà utile non ho problemi a mettere il mio nome”.

“Solo attività politiche, non ho mai favorito nessuno”

