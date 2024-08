Totò Di Natale ha ricevuto il Premio Scarabello, riconoscimento anche per Luca Vignali

Aulla si conferma capitale dello sport, grazie alla quarta edizione del Premio Scarabello. Grande successo di pubblico e di ospiti presenti alla manifestazione che si è svolta giovedì 1 agosto, in una piazza Gramsci piena di persone, appassionate di sport e non solo. Il Comune ha organizzato una serata istituita per ricordare il noto atleta Luigi Scarabello, nativo di Albiano Magra, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino nel 1936 e unico calciatore italiano a essere convocato in Nazionale durante la militanza in una squadra di serie C. Durante la sua lunga carriera, Scarabello è stato giocatore del Genoa e dello Spezia Calcio, dove in seguito ha svolto anche attività di allenatore, per passare poi alla carriera di attore e regista accanto alla moglie, l’attrice Lilia Silvi, con cui formò una coppia particolarmente ammirata e apprezzata. Ad aprire la serata ci hanno pensato Davide e Lena, pronipoti di Scarabello, lui al piano e lei in una esibizione di ginnastica ritmica. A seguire tanti ospiti sono saliti sul palco, come il campione paralimpico Fabrizio Vignali, che ha trovato nel sport la forza di combattere la malattia. E poi le premiazioni di Luis Hodaj, campione italiano di Classe A, fight-code, Jacopo Vettori di kickboxing, Rachele Bianchi per il pattinaggio artistico, Alessio Baudone con Colò, Marcello Paccagnini, storico allenatore di tennis di Aulla, un riconoscimento anche alla Ciamptada aullese, portata avanti dai fratelli Codeluppi per ricordare il padre e ancora Maina Raga che ha ottenuto una vittoria agli Europei di pattinaggio a rotelle. Momento musicale con l’esibizione della cantante Camilla Rinaldi, seguito dall’atteso salotto calcio con Paolo Paganini, Roberto Bucchioni, Luca Maggiani, Marco Negri e l’attesissimo Totò Di Natale che ha ricevuto il Premio Scarabello. Antonio Di Natale, lo ricordiamo, è considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, annoverato tra i più prolifici goleador della storia del calcio italiano, essendo il sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A con 209 gol. Spazio anche ai giovani, con premi a Giulio Bellacci che gioca nella Fiorentina giovanile e ai ragazzi che rappresentano il futuro sportivo della Lunigiana. Tanta attesa per l’allenatore della Carrarese Antonio Calabro, che è stato premiato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e per Gianluca Vignali, giocatore dello Spezia calcio. Premiata anche la giovane Sofia Pesturini, a seguire Giuliano Razzoli, campione dello slalom speciale, con il suo allenatore Marchi e la campionessa di pallavolo Veronica Angeloni. Momenti musicali con l’esibizione della scuola di ballo Tap dancing di Albiano Magra e il Quartetto Interludo.

