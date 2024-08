Trasporto pubblico, la Cub Trasporti punta il dito contro istituzioni e proprietà

“Ieri si è tenuto un presidio dei lavoratori del Tpl spezzino davanti al Palazzo Civico per richiedere chiarimenti sullo stato disastroso in cui versa questo essenziale servizio e diritto alla mobilità dei cittadini. La Cub Trasporti ha deciso di non aderire, accusando l’attuale situazione di essere anche figlia delle azioni intraprese da alcune sigle sindacali che, solo poche settimane fa, hanno proposto soluzioni che hanno manifestato quasi una certa complicità con azienda e proprietà. Essere accanto a persone con idee meno chiare e confuse ci ha messo nella condizione di desistere. Questa scarsa trasparenza e ipocrisia hanno spinto la Cub Trasporti a prendere le distanze, pur ritenendo essenziale continuare la lotta. Tuttavia, riteniamo che sia più che mai necessario coinvolgere l’utenza e la cittadinanza tutta, chiamandola a difendere il proprio diritto, in sinergia con i lavoratori”. Lo afferma in una nota la stessa la Rsa Cub Trasporti di Atc esercizio, intervenendo nuovamente sulla situazione di difficoltà che sta attraversando il trasporto pubblico spezzino.

“Dalla nostra analisi – prosegue la sigla di categoria – emerge chiaramente che la posizione della proprietà, che ha dichiarato di non aver ridotto i fondi per il trasporto pubblico locale e di non aver ricevuto i finanziamenti previsti dalla Regione, è ambigua e del tutto inadeguata. Il tentativo di collegare la questione a dinamiche elettorali è stato considerato completamente fuori luogo. Le attuali condizioni normative e salariali sono insostenibili e le dichiarazioni finali della proprietà, che scaricano la responsabilità sulla nuova dirigenza per risolvere le controversie con i lavoratori, sono ridicole e inadeguate. La proprietà continua a evitare ogni responsabilità per la crisi del trasporto pubblico, presentandosi come una vittima in un contesto paradossale. La situazione è ormai un declino irreversibile. L’azienda, dal canto suo, continua a chiudere il servizio facendo letteralmente “le nozze con i fichi secchi” sulle spalle dei lavoratori. Nei giorni scorsi la Cub Trasporti ha denunciato uno stato lavorativo intollerabile. Il problema dei turni infiniti a fronte di pochi giorni di riposo per gli autisti è gravissimo. Quando i dipendenti lasciano l’azienda senza essere sostituiti, il carico di lavoro per chi resta aumenta, mettendo a rischio la salute e la sicurezza degli autisti e compromettendo la qualità del servizio. Inoltre – aggiunge il sindacato – la situazione di Seal è una vergogna. Come denunciato in un articolo del 25 luglio, c’è stata una totale disorganizzazione e mancanza di rispetto verso i lavoratori di Seal. A due settimane dal respingimento del ricorso al Tar, non c’è stata alcuna comunicazione concreta da parte di Atc, Trotta/ Riccitelli o dell’amministrazione comunale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com