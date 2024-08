Un dottorato dell’Università del Piemonte Orientale offre una borsa di studio Pnrr su tema spiagge della Liguria﻿

È ancora aperto, fino al 9 agosto alle 16, il bando di dottorato presso l’Università del Piemonte Orientale. Questo programma offre un’opportunità per i laureati interessati a proseguire i propri studi con un dottorato in «Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali», includendo una borsa generica per il curriculum in “Scienze storiche”.

Oltre alla borsa generica, il programma prevede anche una borsa di studio specifica nell’ambito del Pnrr per il progetto “Patrimonio culturale”. Questa borsa specifica si concentra sul tema della “Patrimonializzazione dello spazio costiero: storia ambientale, pianificazione e politiche dell’heritage nel caso delle spiagge della Liguria”. Il progetto mira a esplorare e valorizzare il patrimonio costiero ligure attraverso una prospettiva storica e ambientale, combinando studi sul territorio e politiche di conservazione del patrimonio.

I candidati interessati sono invitati a consultare tutte le informazioni dettagliate e le modalità di partecipazione disponibili sul sito dell’Università del Piemonte Orientale. Informazioni specifiche riguardanti il dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” e il relativo bando sono disponibili qui.

