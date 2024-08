Amichevole con la Fezzanese prima di Salerno, ma a porte chiuse

Una settimana per preparare la prima partita ufficiale della stagione per lo Spezia di Luca D’Angelo. Gli aquilotti tornano ad allenarsi lunedì 5 agosto al centro sportivo di Follo e così faranno fino a maggio 2025. Nel programma di lavoro deciso dal tecnico di Pescara, spazio anche ad una sfida amichevole con la Fezzanese, formazione che prenderà parte al campionato di Serie D girone E. In campo giovedì 8 agosto ma a porte chiuse. Niente bagno di folla per i bianchi, vista la non idoneità dell’impianto sportivo di Follo ad accogliere il pubblico.

L’articolo Lista Toti sulla sanità: “Con noi mai necessario un piano di rientro in nove anni” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com