Battaglia al virus respiratorio sinciziale, in Liguria un farmaco per immunizzare i bambini

Genova. A partire dal prossimo autunno sarà disponibile in Liguria un nuovo farmaco per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale umano (RSV), principale causa nel mondo di infezioni respiratorie come bronchiolite e polmonite nei neonati e nei bambini nel primo anno di vita. Nel mondo occidentale il virus respiratorio sinciziale rappresenta la prima causa di ospedalizzazione e la seconda causa di morte più frequente, e globalmente è responsabile di circa 3 milioni di ricoveri ospedalieri e 120.000 decessi ogni anno tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.

Regione Liguria e Alisa hanno perciò deciso di predisporre l’utilizzo del nuovo anticorpo monoclonale, Nirsevimab, farmaco indicato per la prevenzione delle patologie del tratto respiratorio inferiore causate da Virus respiratorio sinciziale, presto in Liguria un farmaco per i bambini in tutti i neonati e nei bambini durante la loro prima stagione di circolazione del virus. La Giunta, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha avviato la campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus a partire dalla stagione epidemica 2024-2025.

» leggi tutto su www.ivg.it