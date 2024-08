Calcio, Promozione. Leonardo Renda resta al Finale

Finale. Sarà ancora Finale per Leonardo Renda, giocatore classe 2004 di ruolo attaccante. Per lui non solo una riconferma, ma una continuazione di un percorso di crescita che parte fin dalle giovanili nel club giallorossoblù. Arriva a Finale dal Savona nella stagione 2017/18, dove sigla 3 gol nel campionato giovanissimi, e poi inizia la scalata nel club finalese fino ad arrivare ad essere un giocatore di pianta stabile del settore.

Esordisce in prima squadra in Eccellenza, e ne diventa titolare in Promozione rendendosi molte volte pericoloso essendo uno dei giocatori più tecnici del Finale.

