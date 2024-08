Camogli: nuovi sensori alla falesia, entro martedì lavori conclusi

Riprendono lunedì i lavori per rinforzare il sistema di allarme che segnala in tempo reale eventuali movimenti della falesia in zona cimitero e belvedere a Camogli. Sono stati montati, per dirla in termini tecnici, sia l’estensimetro a foro da otto metri sia la barra inclinometrica da venti metri in parete. I fori sono stati chiusi con una miscela di calce e cemento.

Al massimo entro martedì, saranno effettuati i cablaggi dei sensori in parete al quadro, saranno montati il differenziale magnetotermico nel cimitero e la telecamera, posizionati il quadro elettrico e i collegamenti.

