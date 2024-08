Fine settimana con Palio, caldo e instabilità

Mattinata soleggiata con addensamenti irregolari e nubi basse. Dalle ore centrali nubi cumuliformi in rapido aumento sui rilievi con probabili rovesci o temporali localmente forti in possibile estensione alla costa. Fenomeni in esaurimento serale. Queste le previsioni di Arpal per questo primo sabato di agosto che, nella vicina provincia di Massa Carrara vedrà in vigore l’allerta gialla per temporali fino alle 18.

Al mattino i venti saranno deboli o localmente moderati sugli estremi della regione, tendenti a disporsi a prevalente regime di brezza al pomeriggio. Mare in aumento a mosso e temperature stazionarie o in lieve aumento nelle minime.

Domani, domenica, in mattinata avremo cielo soleggiato a parte possibili addensamenti di nubi basse e qualche velatura. Nelle ore centrali e pomeridiane si rinnovano le condizioni di instabilità sui rilievi con possibili rovesci o temporali sparsi e non si escludono brevi e locali sconfinamenti costieri. Il mare sarà tra poco mosso e mosso a Levante per onda lunga di libeccio in graduale scaduta. Le minime saranno stazionarie o in lieve calo mentre le massime aumenteranno specie sulla costa. Anche la prossima settimana, infine, si aprirà all’insegna dell’instabilità.

