Giornata ancora calda nonostante qualche nube sui rilievi

Al mattino soleggiato con addensamenti irregolari di nubi basse, dalle ore centrali nubi cumuliformi in rapido aumento sui rilievi con probabili rovesci o temporali localmente forti, in possibile estensione alla costa. Fenomeni in esaurimento serale: così la previsione di Arpal.

VENTI: al mattino deboli o localmente moderati orientali sugli estremi della regione, settentrionali su Centro-Ponente e nell’interno, tendenti a disporsi a prevalente regime di brezza al pomeriggio. Possibili colpi di vento in presenza di temporali

