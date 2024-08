Hristov come Nzola, lo Spezia ha l’opzione di rinnovo da giocarsi

Lo Spezia potrebbe estendere il contratto di Petko Hristov di un ulteriore anno rispetto alla scadenza al 2025 entro la fine dell’anno solare, facendo scattare una precisa clausola nel contratto del difensore bulgaro. E’ uno degli aspetti in campo nella partita per il rinnovo del 25enne, promosso da Luca D’Angelo a capitano della squadra a partire dalla prossima stagione.

Dopo qualche guaio fisico venuto a galla la scorsa estate, Hristov nel corso del 2024 ha preso in mano la difesa dello Spezia, diventandone in poco tempo il leader. Una scalata di rango suggellata anche con i gol, importantissimi, contro l’Ascoli all’andata e al ritorno. Punti fondamentali per centrare la salvezza. Passaggio non solo simbolico, che ai più attenti ricorderà le giocate vincenti di Martin Erlic contro Sassuolo, Crotone e Torino durante la serie A 2020/21. Prodezze che lo consacrarono come irrinunciabile titolare.

