La sfilata del Palio del Golfo diverte, sorprende e racconta una città intera

La forza degli equipaggi arriva anche, anzi soprattutto, dalla gente della borgata. La sfilata del Palio del Golfo è il momento cardine per raccontare talvolta fatti realmente accaduti, immaginare mondi fantastici e perché no sognare, riscrivere qualche favola oppure la leggenda. C’è anche chi decide semplicemente di mostrarsi per quello che è e sceglie di farlo con la manifestazione che più lo rappresenta.

Tutto questo hanno cercato di raccontare le tredici borgate che ieri sera, nel consolidato percorso da Piazza Brin a Piazza Europa, hanno sfilato fino alla riconsegna dei palii. Proprio durante la cerimonia un’agente di Polizia locale che faceva il picchetto dal palco ha accusato un malore ed è stata soccorsa immediatamente da un ambulanza presente sul luogo. Elemento necessario per un evento di questa portata. La tradizione vuole che a raccontare i volti e le emozioni siano le foto dello storico fotografo di Città della Spezia Stefano Stradini.

La sfilata è andata liscia, o quasi, le borgate si sono impegnate al massimo e alle prese con regole più ferree per quanto i carri dove, per quest’anno, è stata vietata la presenza di persone a bordo. A scandire i tempi anche qualche stop: un generatore saltato per il Canaletto e qualche rallentamento. Sul finale in Via Chiodo il passaggio della Venere Azzurra è stata “ostacolata” proprio dal pubblico che dopo il passaggio del Porto Venere ha cominciato a sparpagliarsi per Corso Cavour dove ancora dovevano passare l’ultima borgata, i mezzi di soccorso e la Banda Puccini di Migliarina. Immancabili i riferimenti alla cronaca e un pensiero è andato a chi non c’è più e che sta lottando dopo un brutto incidente. E’ il caso del giovane Andrea Martinetti rimasto coinvolto recentemente in un grave incidente stradale. Un altro omaggio del mondo del Palio arriva in memoria Antonio Coppa, secondo remo dello storico equipaggio, del Canaletto, capitanato da Gianni Casali e che per cinque anni dominò le disfide remiere degli anni Sessanta. Il mondo delle borgate lo omaggio e si stringe alla famiglia.

