Martin Erlic ritrova Vincenzo Italiano dopo le 55 presenze con il tecnico siciliano in aquilotto. Il croato lascia ufficialmente il Sassuolo retrocesso in serie B e si lega al Bologna per i prossimi quattro anni. Ai neroverdi vanno 7 milioni di euro

