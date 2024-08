Miasmi dal Fosso Borzonasca, il Pd: “Il Comune mappi eventuali scarichi abusivi”

“A seguito di una precedente interpellanza che chiedeva la pulizia e lo sfalcio del Borzonasca, tali operazioni sono state, seppur in ritardo, eseguite, essendo state evidenziate le notevoli problematicità. Conseguenza del fatto che il fosso scorre in pieno centro abitato, fiancheggiato da caseggiati, nonché la situazione di pericolo conseguenza dei possibili eventi atmosferici straordinari che si verificano negli ultimi periodi, con il rischio che l’abbondante vegetazione favorisca l’esondazione del fosso”. E’ il preambolo con cui i consigliere di opposizione Andrea Frau e Dino Falugiani tornano sull’argomento dopo circa un mese.

“Dopo tale operazione il cattivo odore è aumentato conseguenza di una evidente presenza di liquami costituiti da acque nere e da altri scarichi non regimentati e controllati – denunciano -. Situazione che in questo momento di condizioni climatiche particolarmente svantaggiose crea una situazione di chiaro disagio e pericolo sanitario e di evidente inquinamento. L’aria risulta irrespirabile e i cittadini non possono neppure tenere le finestre aperte in questi giorni di temperature sahariane”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com