Movida sicura, Fipe Savona presenta il nuovo decalogo di comportamento

Alassio. Sarà presentato lunedì 5 agosto alla discoteca Le Vele di Alassio il nuovo decalogo di comportamento, adottato da tutti i locali del mondo dell’intrattenimento, dalla Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi della provincia di Savona, e Silb-Fipe che riunisce le imprese che operano nel settore dell’intrattenimento da ballo e di spettacolo.

L’obiettivo è alzare l’attenzione, garantire serate sicure e allontanare comportamenti e atteggiamenti non consoni, se non addirittura violenti, che possono creare situazioni di disagio e difficoltà, ma soprattutto problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica e di conseguenza spegnere la festa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Carlomaria Balzola, presidente Fipe Savona, la federazione italiana pubblici esercizi, Fabrizio Fasciolo, presidente Silb-Fipe Savona che riunisce le imprese che operano nel settore intrattenimento da ballo e di spettacolo, Niccolò Fiori, responsabile Silb-Fipe e gestore della discoteca Le Vele di Alassio, Francesca Bosticco, referente del progetto decalogo, la quale ha avviato una collaborazione con l’Università di Torino.

» leggi tutto su www.ivg.it