Piana Crixia: si ribalta con il quad, uomo al Santa Corona per un grave trauma toracico

Piana Crixia. Brutto incidente, poco dopo le 18 di oggi, per un 74enne di nazionalità tedesca a piana Crixia, in località Pian del Nasso. L’uomo stava viaggiando a bordo di un quad in una zona impervia quando si è ribaltato ed è rimasto schiacciato dal mezzo.

Sul posto i Vigili del fuoco, i militi della Croce bianca di Dego, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso Grifo, che, però, vista l’inagibilità del luogo, non è potuto atterrare e per poter soccorrere l’uomo si è reso necessario l’utilizzo del verricello che ha agganciato e caricato la barella.

