Rapallo: cade da muro, in codice rosso al San Martino

Mattinata caratterizzata da diversi incidenti, stradali e non. Poco prima delle 10 a Santa Maria del Campo a Rapallo, un uomo di mezza età è caduto da un muro procurandosi lesioni e sospette fratture. Con il 118, sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Sant’Anna che hanno trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti.

Incidenti, in alcuni casi con motociclisti, sono avvenuti, senza gravi conseguenze a Paraggi, San Michele di Pagana, lungo la via Aurelia a Lavagna, in via Bruno Primi a Sestri Levante e a Terrarossa di Moconesi. Infine nel tratto autostradale tra Chiavari e Rapallo in Comune di Zoagli.

