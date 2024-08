Rapallo: rissa nel tardo pomeriggio in via Mazzini con un ferito

Una rissa, tra gruppi rivali si è sviluppata dopo le 19 in fondo a via Mazzini, nei pressi di piazza Da Vigo in pieno centro storico di Rapallo, tra i passanti rimasti impietriti. Si tratterebbe di una decina di ragazzi, in parte italiani e in parte egiziani (ma non c’è nessuna conferma ufficiale) fermati d controllati poi da pattuglie di carabinieri e polizia. Un giovane, ferito agli arti, sarebbe stato trasportato in codice giallo dalla Croce Rossa di Santa Margherita Ligure al pronto soccorso di Lavagna. I protagonisti sarebbero individui già noti alle forze dell’ordine.

L’episodio sarebbe il seguito di un’altra rissa avvenuta la notte scorsa sempre a Rapallo, nata in piazza del Pozzo, tra bande rivali (a poca distanza da piazza Da Vigo).

