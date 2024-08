Recco si ribella alla decisione di Volpi. E il sindaco contatta un legale

L’assemblea straordinaria dei soci di Pro Recco Nuoto, svoltasi ieri, ha avuto un esito imprevisto. Che ha lasciato nello sgomento e irritato tifoseria e recchesi che si sentono defraudati. Il sindaco Carlo Gandolfo si è rivolto a un legale affinché gli suggerisca come e in che modo agire.

I consiglieri d’amministrazione hanno rassegnato le dimissioni ed è stato nominato un amministratore unico nella persona dell’avvocato Luca Gratteri.

Gabriele Volpi, attraverso la holding Orleans Invest, mantiene la proprietà della società che, a seguito della modifica dello statuto deliberata ieri dall’assemblea straordinaria dei soci, avrà come oggetto sociale quello di finanziare e porre in essere attività di interesse sociale.

L’attività sportiva a livello agonistico non è più ricompresa tra le finalità che, da ieri in avanti, saranno perseguite da Pro Recco Nuoto.

» leggi tutto su www.levantenews.it